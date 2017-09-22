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В Подмосковье открылся первый завод мексиканского инвестора

Экономика и бизнес
22 сентября, 11:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Завод "Солнце Мехико" будет выпускать тортильи и кукурузные чипсы

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Крупнейший производитель кукурузной муки и тортилий мексиканская компания GRUMA открыла первый в России завод под названием "Солнце Мехико" на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Ступино Квадрат" в Подмосковье. Об этом сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках торжественного открытия предприятия.

GRUMA инвестирует всего около 50 млн долларов в строительство двух очередей этого предприятия и в настоящий момент является крупнейшим мексиканским инвестором в российскую экономику, сообщали ранее в пресс-службе министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"Мы сегодня присутствуем на открытии большого предприятия, которое с каждым кварталом будет наращивать свое производство. Мексиканская компания вложила порядка 2 млрд руб., еще 1,5 млрд будет вложено в текущем и последующих годах", - сказал губернатор.

Завод "Солнце Мехико" занимает площадь 68 га. Он будет выпускать тортильи (мексиканские лепешки) и кукурузные чипсы. Первая очередь включает в себя производственный корпус, а также несколько зданий и сооружений вспомогательного назначения, такие как силосы муки, пожарные резервуары с насосной станцией и КПП.

Вторая очередь будет завершена в 2018-2020 годах, по планам компании, сообщили в мининвестиций региона.

GRUMA продает свою продукцию в России с 1996 года. В 2011 году компания приобрела российский завод, который специализировался на выпуске кукурузных и пшеничных лепешек и кукурузных чипсов (начос). В 2014 году GRUMA приняла решения строить собственное производство в "Ступино", чтобы нарастить свои мощности в России.

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