Кабмин рассматривает возможность передачи электросетевых объектов Крыма "Россетям"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует консолидировать все электросетевые активы Крыма на балансе формируемого АО "Крымэнерго". Планируется, что впоследствии созданная компания перейдет под управление "Россетей", сообщил ТАСС источник, близкий к электросетевому холдингу.

"Проект консолидации электросетевых активов Крыма на балансе "Россетей" очень серьезно обсуждается", - сказал собеседник агентства.

По данным Минэнерго РФ, "Крымэнерго", которое на 100% будет принадлежать Российской Федерации, формируется в соответствии с утвержденным правительством РФ планом мероприятий развития электросетевого комплекса Республики Крым и города Севастополь.

После этого планируется перевести под управление созданной организации объекты электросетевого имущества, построенные на полуострове в рамках реализации программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года, а также электросетевого имущества, эксплуатируемого ГУП РК "Крымэнерго".

"При этом будет заключено акционерное соглашение между Российской Федерацией и Республикой Крым об особом порядке управления акциями АО "Крымэнерго" (предполагается, что доля Республикой Крым будет составлять 25% + 1 акция)", - сказали в Минэнерго.

Эксперты в отрасли считают, что консолидация электросетевого комплекса Крыма на балансе "Россетей" может привести к наложению на компанию западных санкций. При этом источник, близкий к "Россетям", сообщил ТАСС, что холдинг в настоящее время и так работает на полуострове.

"Компания и так уже достаточно давно представлена в Крыму - это и мобильные ГТЭС, сейчас обеспечивающие резервирование, и большое число генераторов, которыми "Россети" помогали полуострову в 2014-2015 годах", - сказал собеседник агентства.