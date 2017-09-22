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Легализация онлайн-торговли алкоголем снизит цены на продукты

Экономика и бизнес
22 сентября, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

По данным Союза производителей алкогольной продукции, такая мера будет стимулировать конкуренцию среди поставщиков

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Легализация интернет-торговли алкоголем приведет к снижению цен на продукты питания в целом и на алкоголь в частности благодаря развитию конкуренции среди поставщиков. Об этом заявил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев, выступая на форуме "Алкогольный рынок: от запретов к развитию".

"На сегодняшний день у нас очень высокая стоимость доставки. Если в стоимость продуктового заказа будет включен алкоголь, то стоимость доставки снизится, введение конкуренции, которая последует за интернет-продажами алкоголя, приведет к снижению цен на продукты питания в целом и на алкоголь в частности", - сказал он.

Косарев пояснил, что сейчас заказ продуктов питания через интернет не популярен из-за высокой стоимости доставки. С продажей алкоголя стоимость доставки в целом снизится из-за роста популярности такого способа покупки, что позволит интернет-площадкам стать новым сильным каналом продаж. "Появится конкуренция, а она всегда влияет на снижение цен в целом", - отметил он.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что министерство согласовало разработанный Минфином проект по интернет-продаже алкоголя. По его словам, в течение года будет отработан пилотный проект, подразумевающий продажу российских вин и слабоалкогольной продукции, после чего к интернет-торговле будут допущены и другие производители алкогольных напитков.

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