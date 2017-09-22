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Выручка концерна "Калашников" в 2017 году составит около 40 млрд рублей

Экономика и бизнес
22 сентября, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, концерн является наглядным воплощением успеха российской промышленности

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Выручка группы компаний "Калашников" по итогам 2017 года составит около 40 млрд рублей. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов, чьи слова приводит пресс-служба компании.

"Концерн "Калашников" является наглядным воплощением успеха российской промышленности. Мы можем с уверенностью ожидать, что выручка группы компаний "Калашников" в этом году составит около 40 млрд рублей", - отметил Сергей Чемезов.

Как ранее сообщал в интервью ТАСС генеральный директор концерна Алексей Криворучко, концерн "Калашников" в 2016 году увеличил выручку почти в три раза, до 35 млрд рублей против 12 млрд рублей в 2015 году. Чистая прибыль в 2016 году составила 4 млрд рублей.

Концерн "Калашников" - крупнейший в России производитель стрелкового оружия и основной поставщик боевого стрелкового оружия для вооруженных сил страны, контролирующий мощности по производству высокоточного управляемого вооружения для армейской авиации.

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Персоны
Чемезов, Сергей Викторович
Страны
Россия
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