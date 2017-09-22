Оператор транспортной системы Лондона отказал Uber в продлении лицензии

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Оператор транспортной системы столицы Великобритании Transport for London отказался продлить лицензию компании Uber, предоставляющей услуги по онлайн-вызову частных такси. Об этом говорится в сообщении оператора, размещенном в пятницу в Twitter.

Согласно документу, "Transport for London уведомил Uber London Limited в том, что не выдаст лицензию оператора частных такси после 30 сентября, когда истекает срок действующей лицензии", объяснив это тем, что деятельность американской компании не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо при осуществлении частного извоза.

Компания-оператор, обслуживающая весь транспорт британской столицы, подчеркнула, что при принятии решений руководствуется вопросом обеспечения безопасности пассажиров. "Деятельность, связанная с частным наймом, должна строго соответствовать всем нормам, - говорится в ее заявлении. - TfL также должна быть удовлетворена тем, что оператор подходит и соответствует тому, чтобы иметь лицензию".

TfL has today informed Uber that it will not be issued with a private hire operator licence. pic.twitter.com/nlYD0ny2qo — Transport for London (@TfL) 22 сентября 2017 г.

Uber обратится в суд

В Uber в свою очередь заявили, что обжалуют решение оператора в суде. "Если это решение останется в силе, оно оставит без работы более 40 тыс. водителей с лицензией и лишит лондонцев подходящего и доступного вида транспорта. Для зашиты уровня жизни этих водителей и миллионов лондонцев, которые сделали свой выбор и используют наше приложение, мы намерены немедленно обжаловать это решение в суде", - приводит газета Metro заявление генерального менеджера лондонского представительства Uber Тома Элвиджа.

Мобильным приложением Uber в Лондоне пользуются около 3,5 млн человек.

Реакция мэра

Мэр Лондона Садик Хак приветствовал этот шаг транспортного оператора. "Я полностью поддерживаю решение Transport for London, было бы неправильно, если компания продолжала бы выдавать Uber лицензию при наличии какой-либо угрозы безопасности лондонцев", - заявил он в распространенном в пятницу коммюнике.

Поддержала это решение и межпарламентская группа по вопросам такси. "Uber не показал себя как оператор, выполняющий все требования. Полиция обвиняет его в неспособности должным образом ответить за серьезные обвинения со стороны пассажиров в совершенных изнасилованиях и нападениях на сексуальной почве", - отметил глава межпарламентской группы, депутат от Лейбористской партии Вес Стриттинг.