Продажи нелегального алкоголя в интернете в 2018 году могут вырасти до 1,6 млрд рублей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Продажи нелегального алкоголя в интернете в 2018 году могут достигнуть 1,6 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2016 году, заявил исполнительный директор Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, выступая на форуме "Алкогольный рынок: от запретов к развитию".

"К чему мы пришли, анализируя данные запросов в интернете: нелегальный рынок алкоголя в интернете составил в 2016 году порядка 1,1 млрд рублей, в 2018 году может достигнуть 1,6 млрд рублей", - сказал он.

По оценкам АКИТ, ежемесячно пользователи в России совершают более 300 тыс. запросов о покупке алкоголя в интернете. "То есть за год это около 3,6 млн запросов на покупку", - отметил Соколов.

Ранее Минфин опубликовал новую версию законопроекта о легализации интернет-продаж алкоголя. Согласно законопроекту, с января 2018 года онлайн-торговля алкоголем будет разрешена для производителей и оптовых продавцов, а с 1 января 2021 года - для розничных продавцов и организаций общественного питания.