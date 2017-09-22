Жители Норильска получили доступ к быстрому интернету через оптоволокно

НОРИЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Дочерняя структура горно-металлургической компании "Норникель" - ООО "Единство" - передала оптоволоконную линию связи из Нового Уренгоя в Норильск в опытную эксплуатацию операторам, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска линии.

Оптоволоконная линия связи предоставит высокоскоростной доступ в интернет жителям Норильска и других населенных пунктов Таймыра. "Мы передаем ее в опытную эксплуатацию операторам связи. Они ее тестируют так, как сочтут необходимым", - сообщила журналистам генеральный директор ООО "Единство" Татьяна Мохова.

По ее словам, практически со 100% вероятностью операторы сначала сами убедятся, что все хорошо, а потом передадут этот сервис клиентам. "Если говорить о том, когда у людей будет интернет - он будет уже сейчас, с учетом решения операторов. Операторы - это коммерческие компании, им выгодно, чтобы интернет появился как можно скорее у конечных потребителей", - пояснила она. Гендиректор "Единства" отметила, что на данный момент к ВОЛС присоединились шесть операторов, среди которых есть как федеральные, так и местные.

Как сообщил журналистам гендиректор "Норильск-Телеком" Александр Шиляев, уже сегодня в течение нескольких часов жители города, подключенные к сетям компании, получат скоростной широкополосный интернет. По его словам, скорее всего тарифы останутся на прежнем уровне, но качество интернет-связи вырастет в разы.

Директор филиала МТС в Красноярском крае Олег Низомиддинов сказал, что сейчас компания разрабатывает новые тарифные планы, в том числе безлимитный, что до запуска ВОЛС было "для Норильска нонсенсом".

Новая веха для связи в Норильске

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что Норильск долгое время оставался самым крупным населенным пунктом в России, где не было проводного скоростного интернета.

"Это настоящая новая веха с точки зрения связи в истории Норильска. Мы ждали этого события долгие годы. Это был очень непростой проект, я считаю, что его вполне можно называть настоящим подвигом связистов", - отметил он. По словам министра, доступ к высокоскоростному интернету получат 180 тыс. жителей города Норильска, 20 тыс. жителей города Дудинки, а также ряд других населенных пунктов Таймыра.

Президент "Норникеля" Владимир Потанин выразил надежду, что "приход полномасштабного интернета в Норильск сильно поменяет жизнь и города, и компании". "Компания за счет своих инвестиций осуществила этот проект - именно для того, чтобы получить возможность внедрения инновационных управленческих технологий, чтобы сделать среду в городе благоприятной для приема новых сотрудников", - добавил он.

Интернет для Норильска

Сейчас интернет в Норильске обеспечивается через спутниковые каналы. По сравнению с широкополосным доступом спутниковый интернет имеет низкую скорость (всего 2-2,5 Гб в секунду) и ограниченный трафик, при этом его стоимость значительно выше.

В 2014 году "Норникель" принял решение обеспечить Норильский промышленный район оптоволоконным каналом связи. Для прокладки оптоволокна впоследствии была основана дочерняя компания "Норникеля" - ООО "Единство".

Проект строительства ВОЛС предполагает организацию канала связи длиной около 956 км. Линия проходит по территории Ямала и Красноярского края и поделена на 7 участков с разной технологией реализации. Проектная скорость передачи данных - 40 Гб в секунду, оборудование позволяет расширить в перспективе до 80 Гб в секунду без дополнительных инвестиций, пояснила Мохова. Порядка 90% емкости нового канала будет выделено для использования населением Норильска.

Запуск оптического канала связи в коммерческую эксплуатацию запланирован на II квартал 2018 года. "Нам осталось доделать чуть-чуть строительные работы, довести до проектного решения. Мы это будем делать этой зимой. Но это никак не мешает на текущий момент связь использовать, это абсолютно рабочая система", - пояснила Мохова. После полноценного ввода ВОЛС в эксплуатацию, спутниковый канал останется для города резервным.

Финансовые показатели

Инвестиции в проект оцениваются в 2,5 млрд рублей. "Норникель" будет использовать новую линию для автоматизации работы Заполярного филиала с использованием систем SAP ERP, говорил старший вице-президент - финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев. При этом компания собирается частично компенсировать свои расходы на строительство ВОЛС за счет услуг "последней мили" для операторов связи, отмечал он.

Малышев в июне говорил, что некоторые операторы "большой тройки" согласились сотрудничать, и уже подписан ряд меморандумов о взаимопонимании с несколькими крупными операторами и рядом более мелких компаний.

Срок окупаемости проекта будет зависеть от того, как будет формироваться спрос со стороны операторов и будет понятен после запуска ВОЛС в коммерческую эксплуатацию, пояснил Малышев.

"Компания будет реализовывать трафик через локальных и федеральных операторов связи, а эти компании будут строить отношения с конечными потребителями услуги. В зависимости от того, насколько этот рынок будет развиваться, будут зависеть и экономические параметры нашего проекта", - сказал он.

"При реализации прокладки оптоволокна в Норильск окупаемость была не первичной задачей. Мы понимали, что этот проект коммерчески вряд ли будет успешен. Основная задача, которую мы решали, - развитие региона, нашего основного актива, нашей промышленной базы", - сказал Малышев. "Мы ожидаем повышения эффективности во всех областях, где фигурируют в той или иной степени информационные технологии", - добавил он.