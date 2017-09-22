Долги "Трансаэро" в 144 раза превышают стоимость имущества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Долги признанной банкротом авиакомпании "Трансаэро" превышают почти в 144 раза стоимость имущества компании. Об этом сказано в решении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, опубликованном в пятницу.

"Если учесть определенную экспертным путем ликвидационную стоимость имущества должника, то обязательства превышают активы должника в 143,69 раза, что свидетельствует о том, что даже в случае реализации всех активов должник не сможет погасить все имеющиеся у него обязательства в полном объеме", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что, по словам управляющего по банкротству компании "Трансаэро", были выявлены признаки преднамеренного банкротства. По его словам, финансовые проблемы в компании начались еще в 2012 году. За последние годы сумма активов сократилась с 73 миллиардов рублей в 2015 году до 67 миллиардов рублей на конец 2016 года. По его словам, включенные требования кредиторов составляют 329 миллиардов рублей.

В решении суда сообщается, что в ходе аудита было выявлено, что возможная стоимость активов для реализации на рыночных условиях, по состоянию на конец августа составляет 1,59 миллиарда рублей (без учета денежных средств, находящихся на расчетных, валютных счетах и в кассе должника).

На конец 2016 года собственный капитал компании составил отрицательную величину - 104 840 621 тыс. руб. Отрицательная величина собственного капитала является негативной характеристикой, означающей потерю финансовой устойчивости, отмечается в решении суда.

Ранее сообщалось, что Московская биржа приняла решение с 20 сентября приостановить торги обыкновенными акциями и биржевыми облигациями БО-3 авиакомпании "Трансаэро" в связи с признанием организации банкротом. Об этом говорится в сообщении биржи.