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Министр нефти Венесуэлы: страны ОПЕК+ готовы обсудить продление соглашения в ноябре

Экономика и бизнес
22 сентября, 15:54 UTC+3

Эулохио дель Пино подчеркнул, что оцениваются "все опции"

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Страны, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти ОПЕК+, готовы при необходимости рассмотреть возможность продления договоренностей на встрече в ноябре, сообщил журналистам министр нефтяной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"В ноябре мы собираемся принять решения. Мы оцениваем все опции, в том числе пролонгацию, если потребуется", - сказал он.

Возможное обсуждение пролонгации сделки ОПЕК+ на встрече в ноябре подтвердил и министр нефти Кувейта Исам аль-Марзук.

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Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Страны
Кувейт Венесуэла
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