Новак: Ливия и Нигерия готовы заморозить или сократить добычу нефти на 2-3%

ВЕНА, 22 сентября. /ТАСС/. Ливия и Нигерия, освобожденные от обязательств по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, готовы заморозить добычу на текущем уровне или сократить ее на 2-3%, заявил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Наши коллеги заявили сегодня в рамках мониторингового комитета, что они готовы при достижении определенных уровней заморозить, а может быть, даже присоединиться к тому, чтобы сократить добычу на 2-3%", - сказал министр.

По его мнению, заморозка добычи на определенный период могла бы стать удачным механизмом присоединения Ливии и Нигерии к общим действиям по балансировке нефтяного рынка.

"Сегодня мы обсуждали это не с точки зрения принятия решения, а с точки зрения того, что такая опция есть. И если это потребуется, мы всегда сможем вернуться к этому вопросу. Но сегодня, я считаю, еще рано принимать такое решение", - резюмировал Новак.

Министр нефти Кувейта Исам аль-Марзук в свою очередь напомнил, что Нигерия еще в июле, на заседании министерского мониторингового комитета в Санкт-Петербурге, пообещала стабилизировать добычу на отметке 1,8 млн баррелей в сутки. Вместе с тем для Ливии "потолок пока не определен, так как у них очень волатильная добыча", отметил он.

Действующее соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран заключили в конце 2016 года. Страны договорились вывести с рынка суммарно 1,8 млн баррелей в сутки, из которых 300 тыс. баррелей приходятся на Россию. При этом Иран, Нигерия и Ливия, входящие в ОПЕК, освобождены от обязательств по сокращению добычи нефти.

Изначально соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, впоследствии его действие продлили до конца марта 2018 года.