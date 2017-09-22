Новак: Иран может начать поставки нефти в РФ через структуру Минэнерго в ближайшее время

ВЕНА, 22 сентября. /ТАСС/. Поставки иранской нефти в Россию через структуру Минэнерго - "Промсырьеимпорт" - по схеме "нефть в обмен на товары" могут начаться в ближайшие время. Сейчас согласовываются последние параметры сделки, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Надеюсь, в ближайшее время. Окончательно состыковываются последние договоренности", - сказал он.

В мае Иран и Россия заключили сделку "нефть в обмен на товары", в рамках которой закупки иранской нефти могут составить 100 тыс. баррелей в сутки.

Схема "нефть в обмен на товары" была разработана в 2014 году, когда в отношении Ирана еще действовали западные санкции. Предполагалось, что Россия будет получать иранскую нефть для продажи, а в ответ поставлять Ирану электричество, атомную энергию, газ и нефть, а также продукцию промышленности и сельского хозяйства.