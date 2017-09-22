Глава Бинбанка не видит трагедии во временном огосударствлении банковского сектора

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Председатель правления Бинбанка Евгений Давыдович не считает тревожным сигналом рост доли государства в банковском секторе, который произошел в результате того, что Бинбанк и банк "ФК Открытие" перешли под контроль Центробанка. Такое мнение он озвучил в интервью ТАСС.

"Я лично в этом трагедии не вижу - можно сказать, что так сложилась стадия развития рынка. Вспомните, в кризис 2008 года много банков в Америке и в мире в целом переходили под контроль государства из-за того, что не справились с кризисной ситуацией. На этой стадии развития рынка выросла доля государства. Но на следующем этапе, когда произошло оздоровление, государство эти активы продало, и новая стадия рынка - бизнес опять стал частным", - сказал он.

Конкуренция в банковском секторе от повышения доли государства не изменится, считает Давыдович. "Задача, которая стоит перед руководством банка, - провести оздоровление, а это означает - сделать так, чтобы актив стал прибыльным и привлекательным для инвесторов. Тогда, возможно, на следующем этапе доля государства опять снизится", - сказал он.

Давыдович был назначен председателем правления Бинбанка 18 сентября. 21 сентября ЦБ объявил о санации банковской группы Бинбанка, для этого ЦБ станет основным инвестором банка с помощью средств подконтрольного ЦБ Фонда консолидации банковского сектора. Бинбанк стал вторым проектом ФКБС после банка "ФК Открытие", о санации которого было объявлено 29 августа. Бинбанк и "ФК Открытие" входят в топ-10 банков по размеру активов.