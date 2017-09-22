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Козак: объем программы реструктуризации бюджетных кредитов регионам превысит 730 млрд руб.

Экономика и бизнес
22 сентября, 19:35 UTC+3 УЛЬЯНОВСК 22, сентября. /ТАСС

Вице-премьер отметил, что в программе примут участие более 79 субъектов России

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УЛЬЯНОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Объем программы реструктуризации бюджетных кредитов регионам РФ составит 730 млрд рублей, в программе примут участие более 79 субъектов Федерации. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"73 [региона], по-моему, все, кто имеют бюджетные кредиты", - ответил он на вопрос журналистов, сколько субъектов примут участие в программе. "В целом реструктуризация затронет 738 млрд рублей", - добавил Козак.

По словам вице-премьера, параметры программы будут внесены в проект бюджета на 2018 год, на сроках отправки этого документа на рассмотрение в Госдуму данная ситуация не скажется.

Как отметил Козак, без этой программы регионам пришлось бы заплатить по бюджетным кредитам в 2018-2019 годах 428 млрд рублей, однако в результате реструктуризации они заплатят лишь 10%, а оставшиеся средства останутся в их распоряжении. Что же касается последующих лет, то, как отметил Козак, дополнительные льготы будут предоставлены регионам, которые обеспечат за первые два года рост собственного налогового потенциала выше уровня инфляции.

Козак отметил, что эта программа накладывает дополнительные обязательства на федеральный центр, так как придется искать дополнительные средства на финансирование дефицита федерального бюджета, однако это будет одновременно и стимулирующей мерой для субъектов Федерации.

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