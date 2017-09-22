Глава Бинбанка: кредитная организация не выплачивала бонусы сотрудникам перед санацией

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Бинбанк не проводил выплату бонусов руководству перед вводом временной администрации ЦБ и, соответственно, не ожидает, что Банк России может их оспорить, как это было с банком "ФК Открытие", заявил в интервью телеканалу РБК председатель правления Бинбанка Евгений Давыдович.

Ранее в ЦБ сообщали, что руководство банка "ФК Открытие" приняло решение о выплате сотрудникам годовых бонусов за месяц до введения временной администрации Банка России. ЦБ намерен оспорить эти вознаграждения в суде - их размер достигал 50-100 млн руб.

"В Бинбанке таких выплат не было, поэтому и оспаривать нечего. Ситуация абсолютно другая, - сказал он, отвечая на вопрос, может ли ЦБ принять такое же решение, как и по банку "ФК Открытие". - Мне сложно говорить за коллег, но в Бинбанке ситуация именно такая".

Давыдович также сказал, что, по его данным, у ЦБ нет претензий к менеджменту банка по части управленческих решений.

Давыдович был назначен председателем правления Бинбанка 18 сентября. 21 сентября ЦБ объявил о санации банковской группы Бинбанка, для этого ЦБ станет основным инвестором банка с помощью средств подконтрольного ЦБ Фонда консолидации банковского сектора. Бинбанк стал вторым проектом ФКБС после банка "ФК Открытие", о санации которого было объявлено 29 августа. Бинбанк и "ФК Открытие" входят в топ-10 банков по размеру активов.