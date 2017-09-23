Mouzenidis Travel из-за ситуации с "ВИМ-Авиа" вывозит своих туристов бортами EllinAir

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Туроператор Mouzenidis Travel начал вывозить своих застрявших в Домодедове из-за задержек "ВИМ Авиа" клиентов рейсами EllinAir из Шереметьева. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР), опубликованном в субботу на сайте организации.

"По данным "Вестника АТОР", туроператор Mouzenidis Travel, не дожидаясь решения конфликта между аэропортом "Домодедово" и "ВИМ-Авиа", начал вывоз своих туристов из аэропорта Шереметьево бортами EllinAir", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в АТОР, информация о статусе задержанных рейсов на онлайн-табло аэропорта долгое время отсутствовала. "Сегодня статус большинства этих рейсов "ВИМ-Авиа" (за исключением Еревана, по которому сохраняется статус "будет информация") в Домодедове изменился на "задержан". Как сообщил "Вестнику АТОР" Дмитрий Горин, генеральный директор туроператора "Випсервис", изменение статуса связано с тем, что авиакомпания уже частично оплатила долг перед аэропортом Домодедово, и по меньшей мере в течение выходных рейсы "ВИМ-Авиа" должны вылетать из "Домодедово" (сегодняшние, естественно, с задержкой)", - говорится в сообщении Ассоциации.

Как ранее сообщали СМИ, из аэропорта Домодедово были задержаны 14 рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа". По данным Росавиации, длительные задержки рейсов "ВИМ-Авиа" связаны с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями. В самой компании в то же время сообщили, что временные трудности с расписанием авиакомпании вызваны "традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов". Минтранс поручил Росавиации определить авиакомпании, ответственные за перевозку пассажиров "в случае наступления обстоятельств, при которых "ВИМ-Авиа" не сможет выполнять рейсы".