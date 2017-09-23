Путин заявил, что урожай в этом году побьет предыдущие рекорды

НОВО-ОГАРЕВО, 23 сентября. /ТАСС/. Сельскохозяйственный урожай в этом году побьет предыдущие рекорды, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Похоже, будет опять рекордный урожай", - сказал он на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным.

Министр подтвердил прогнозы главы государства.

"Да, начиналось все не очень хорошо, но сейчас просто идеальные погодные условия для того, чтобы собирать урожай, и урожайность находится на уровне выше прошлого года, и количество потерянного урожая тоже серьезно уменьшилось", - сказал Орешкин.