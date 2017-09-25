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Курс доллара вырос до 57,57 руб., евро снизился до 68,57 руб.

Экономика и бизнес
25 сентября, 10:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Индекс ММВБ снизился на 0,2%, РТС - на 0,1%

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и достиг отметки в 57,57 рубля.

Курс евро снизился на 9 копеек, до 68,57 руб.

Индекс ММВБ снизился на 0,2% и составил 2047,15 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,1% и достиг отметки в 1121,6 пункта.

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