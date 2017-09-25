"Газпром" и Китай обсудили вопросы организации поставок газа в КНР с Дальнего Востока

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Председателя правления "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли на рабочей встрече в Пекине обсудили вопросы организации поставок газа в Китай с Дальнего Востока России, говорится в сообщении российского газового холдинга.

Участники встречи рассмотрели широкий круг вопросов стратегического сотрудничества. Особое внимание было уделено организации экспорта российского газа в Китай. В частности, речь шла о ходе работ создания "восточного" маршрута и о перспективном проекте поставок газа с Дальнего Востока России.

Сегодня также прошла рабочая встреча Алексея Миллера и вице-президента CNPC, президента PetroChina Ван Дунцзиня. Стороны обсудили вопросы организации экспорта дальневосточного газа в Китай и подтвердили намерение выйти на согласование основных условий до конца текущего года.

Кроме того, на встречах шла речь о проекте поставок газа по "западному" маршруту, вопросах сотрудничества в области хранения газа, электрогенерации, газомоторного топлива, в том числе в рамках развития международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай".

Как отметил Миллер, "с начала 2017 года темпы роста спроса на природный газ в Китае существенно выросли, по последним данным, только за январь - июль китайская экономика использовала на 16% больше газа, чем за аналогичный период прошлого года".

По его словам, основным фактором увеличения спроса стала реализация кампании по переходу промышленных потребителей с угля на природный газ для борьбы с загрязнением воздуха в Китае. Для обеспечения спроса Китай значительно наращивает импорт природного газа. В январе - июле импорт составил 51 млрд куб. м - рост на 20%, или на 9 млрд куб. м за полгода. Доля импорта в балансе газа страны увеличивается и составляет сегодня 38%. На фоне определенной нестабильности в поставках трубопроводного газа из Центральной Азии, - в январе - апреле из отдельных стран газ не поставлялся, - выросли закупки сжиженного природного газа, в том числе по спотовым контрактам - на 140%.

"Заявленные Китаем цели по развитию газовой промышленности до 2020 г. (доля газа в энергобалансе 8-10%, удвоение мощностей ПХГ) и пересмотр CNPC прогнозов потребления газа до 2030 года в сторону увеличения (620 млрд куб. м по сравнению с прошлогодним прогнозом 510 млрд куб. м) создают хорошие предпосылки для расширения сотрудничества с "Газпромом", - считает Миллер.

Поставки в Китай

В настоящее время "Газпром" ведет строительство газопровода "Сила Сибири", по которому газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Проект поставок газа в восточные районы Китая также называют "восточным маршрутом".

Инвестиции "Газпрома" в газопровод "Сила Сибири" в 2017 году увеличены до 158,811 млрд руб. с 76,162 млрд руб.

Согласно контракту, подписанному 21 мая 2014 года между "Газпромом" и CNPC, по "восточному маршруту" будет осуществляться поставка 38 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Сумма контракта - $400 млрд. Условия партнерства в проектировании, строительстве и эксплуатации трансграничных зон газопровода определены межправительственным соглашением от 13 октября 2014 года. Поставки российского газа по трубопроводу "Сила Сибири" в Китай начнутся 20 декабря 2019 года.

В 2015 году "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "западному маршруту" (газопроводу "Сила Сибири - 2"). Первоначально предусматривается поставка в Китай 30 млрд куб. м газа в год. Также в 2015 году "Газпром" и CNPC подписали меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России.