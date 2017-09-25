Тридцать портов России будут оборудованы системами, уточняющими сигнал ГЛОНАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Тридцать российских портов в ближайшее время будут оборудованы системами, уточняющими сигнал ГЛОНАСС. Об этом вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил в понедельник по итогам совещания по повышению точности навигационного обеспечения потребителей системы ГЛОНАСС.

"На сегодняшний момент только половина морских портов РФ покрывается сигналом наземного оборудования, которое размещено в этих портах и которое дает как сигнал JPS, так и сигнал ГЛОНАСС, - сказал Рогозин. - Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы в ближайшее время остальные 30 портов, прежде всего это будет акцент на Крым, на наше южное побережье, Северный морской путь, они должны быть в полной мере оборудованы аппаратурой, которая уточняет поступающий из космоса от орбитальной группировки сигнал". Вице-премьер пояснил, что тем самым можно будет осуществлять гораздо более точную лоцманскую проводку.

Рогозин также подчеркнул, что на совещании обсуждался вопрос о том, чтобы ввозимые в РФ самолеты иностранного производства, до тех пор, пока они не будут заменены российскими воздушными судами, должны быть обеспечены оборудованием ГЛОНАСС, для того, чтобы также безопасно находиться в любое время во всех аэропортах России.

Вице-премьер добавил, что оборудование должно быть в ближайшее время сертифицировано. Что касается его стоимости, то она, по словам Рогозина, "ничтожна с точки зрения того, чтобы обеспечить необходимыми услугами всех судовладельцев, которые заходят в российские порты".

Рогозин уточнил, что речь идет даже не о десятках миллионах рублей, а всего лишь о миллионах. "Поручение правительства выйдет, как говорится, завтра и там будут установлены конкретные сроки, которые потребуются для дооборудования морских портов РФ системой приема и обработки сигнала ГЛОНАСС", - подчеркнул он.

Вице-премьер добавил, что в скором времени президенту РФ будет представлен объемный доклад, который позволит увидеть перспективу развития ГЛОНАСС на ближайшие 10-15 лет. При этом, по его словам, в докладе будут прописаны цели максимальной коммерциализации услуг, создание максимально удобных сервисов и опережающего развития ГЛОНАСС, "с тем, чтобы как раньше у нас говорили, догнать и перегнать ближайших конкурентов".

Рогозин выразил уверенность, что это - решаемая задача с условием, если все принятые решения будут реализовываться заинтересованными ведомствами системно и комплексно.