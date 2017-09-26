Матвиенко: Совфед поддержит все предложения по росту экономики и благосостояния россиян

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации готов поддержать все предложенные меры, направленные на рост экономики и благосостояние россиян. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью "Российской газете", опубликованном во вторник.

Она отметила, что в центре внимания сенаторов во время осенней сессии, которая начнется 27 сентября, будет прежде всего рассмотрение и принятие бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. "Проект документа должен поступить в Государственную Думу на днях. Поэтому говорить о нем подробно было бы преждевременно. Но критерии, по которым Совет Федерации будет оценивать законопроект, мы сформулировали", - сказала Матвиенко.

Так, по ее словам, бюджет должен быть бюджетом развития, "то есть нацеленным на обеспечение технологической и структурной модернизации отечественной экономики, ее выхода на траекторию устойчивого и динамичного роста". "Будем смотреть, заложены ли в документе необходимые для этого финансовые ресурсы и механизмы", - отметила спикер верхней палаты парламента.

Кроме того, считает Матвиенко, бюджет должен быть социально ориентированным. "О том, что экономика растет, граждане России должны узнавать не только из сводок Росстата. Важно, чтобы они видели это в своей повседневной жизни, ощущали ее улучшение. Рост благосостояния - это важнейший фактор повышения трудовой мотивации, укрепления политической стабильности, упрочения консолидации общества. Мы поддержим все шаги в этом направлении", - сказала Матвиенко.

Она пояснила, что речь идет, в частности, о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума, индексации пенсий, выделении необходимых средств для реализации майских указов президента РФ, включая повышение с 1 января 2018 года зарплаты учителей, медицинских и социальных работников.

"Одна из наших задач в связи с этим - проследить, чтобы министерства и ведомства своевременно довели выделенные средства до учреждений", - отметила глава Совфеда.

Поддержка регионов и цифровая экономика

Она также отметила, что Совфед готов обеспечить законодательную поддержку для реализации с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов. По словам Матвиенко, программа позволит снять остроту проблемы. "Регионы получат возможность тратить финансы именно на развитие, повысят свою инвестиционную привлекательность", - сказала спикер Совфеда.

В законодательной работе главный упор будет сделан на формирование правовой базы цифровой экономики. "Основные задачи - выявление и снятие нормативных ограничений ее развития, введение в правовое поле новых реалий, возникающих в этой сфере, создание регуляторов компетенций и т.д. Возникает такое важное направление законодательной деятельности, как защита прав и интересов граждан в связи с рисками, связанными с развитием цифровой экономики", - сказала Матвиенко.