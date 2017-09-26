Башкирия и Омская область намерены создать первый в РФ межрегиональный кластер нефтехимии

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Башкирия и Омская область в ближайшее время подпишут соглашение о создании первого в России межрегионального кластера в отрасли нефтехимии. Об этом сообщил во вторник журналистам вице-премьер правительства Башкирии Фархад Самедов.

"Мы с Омской областью заключаем соглашение, впервые в стране создаем межрегиональный кластер", - сказал он, добавив, что подписание документа ожидается на Третьем форуме малого и среднего бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС 28-29 сентября.

"Омская область предполагает серьезное развитие нефтехимического комплекса, это абсолютно реальная стратегия. Для того чтобы делать такие проекты, силы одного региона недостаточно. Любая инвестиционная программа предполагает проектные работы, инженерно-изыскательские работы, изготовление оборудования, строительно-монтажные работы, такие компетенции есть в республике. Наша выгода в том, что мы получаем подрядные работы", - сказал Самедов.

Обмен своими лучшими наработками также входит в программу соглашения, добавил он.

Вице-премьер республики отметил, что соглашение будет реализовано в течение 12 лет, объем инвестиций составит 200 млрд рублей.