Ак Барс банк протестировал искусственный интеллект для найма персонала

КАЗАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Ак Барс банк протестировал робота на базе технологии искусственного интеллекта, который займется наймом новых сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Банк совместно с экспертами собственной инновационной лаборатории "Ак Барс Цифровые Технологии" первым в Татарстане провел тестирование автоматизированной системы по привлечению новых сотрудников - робота-рекрутера... Разработка компании Stafory робот-рекрутер Вера работает на базе технологии искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

Система по алгоритму проводит анализ резюме на сайте вакансий, отбор кандидатов по параметрам актуальных вакансий банка, делает звонки кандидатам, отправку писем с описанием вакансии и передачу результатов обзвона и информации о соискателях в HR-отдел банка.

Применение робота позволило сэкономить время поиска и административные ресурсы. "По результатам тестирования Вера обработала 1216 резюме за 10 часов - на обработку такого же количества резюме "вручную" одному специалисту понадобилось бы как минимум 25 дней", - сказала менеджер по персоналу лаборатории "Ак Барс Цифровые Технологии" Елена Сабирзянова.

На первом этапе тестирования робот искал двух разработчиков и специалиста по тестированию. Сейчас запущена кампания по поиску главного бухгалтера. Наиболее востребована эта технология в массовом подборе линейных сотрудников: специалистов call-центров, продавцов, кассиров. Робот дает возможность экономить время на первичном отборе резюме и телефонном интервью, подчеркивают в банке.

Ак Барс Банк - крупный банк в Приволжском федеральном округе, работает на финансовом рынке с 1993 года, занимает 16-е место в РФ по капиталу и 21-е место по объему активов. Обслуживает более 3,1 млн частных лиц и более 67 тысяч корпоративных клиентов в РФ.