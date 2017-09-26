Telegram сообщил о проблемах в работе сервиса в Азии

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ТАСС, 26 сентября. Некоторые пользователи мессенджера Telegram в Азии столкнулись с проблемами в работе сервиса. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на его странице в Twitter.
Lost power & all UPS in the Telegram's Asian server cluster. Asian users are affected. Equipment is rebooting and should be back online soon— Telegram Messenger (@telegram) 26 сентября 2017 г.
"Кластер серверов Telegram в Азии остался без электричества и бесперебойного источника питания, - отмечается в нем. - Это затронуло пользователей в Азии. Оборудование перезагружается и должно вскоре возобновить работу".
Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы, о проблемах в работе Telegram сейчас чаще всего сообщают пользователи в Малайзии, Индонезии, Южной Корее, Камбодже, Австралии и на Филиппинах.