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Telegram сообщил о проблемах в работе сервиса в Азии

Экономика и бизнес
26 сентября, 13:58 UTC+3

В компании сообщили, что "кластер серверов Telegram в Азии остался без электричества и бесперебойного источника питания"

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ТАСС, 26 сентября. Некоторые пользователи мессенджера Telegram в Азии столкнулись с проблемами в работе сервиса. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на его странице в Twitter.

"Кластер серверов Telegram в Азии остался без электричества и бесперебойного источника питания, - отмечается в нем. - Это затронуло пользователей в Азии. Оборудование перезагружается и должно вскоре возобновить работу".

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы, о проблемах в работе Telegram сейчас чаще всего сообщают пользователи в Малайзии, Индонезии, Южной Корее, Камбодже, Австралии и на Филиппинах.

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