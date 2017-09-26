ЦБ планирует запретить выплату "золотых парашютов" при санации страховщиков

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СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Банк России в рамках законопроекта о санации страховых компаний планирует предусмотреть в Трудовом кодексе запрет на выплаты "золотых парашютов" руководителям санируемых компаний - подобно тому, как это предусмотрено механизмом санации банков. Об этом журналистам сообщила замглавы департамента страхового рынка ЦБ Светлана Никитина в кулуарах страхового форума "Вызовы года".
"Эти изменения в Трудовой кодекс были внесены (для банков - прим. ТАСС). Мы планируем внести такие же изменения. Механизм [санации] абсолютно идентичный. Изменения в Трудовой кодекс касаются запрета выплаты так называемых золотых парашютов", - сказала Никитина.
Ранее стало известно о списании средств со счетов и депозитов руководителей и акционеров санируемого банка "ФК Открытие". Как поясняли в "Открытии", по новому закону о санации это обязательный этап финансового оздоровления банка, необходимое условие для его докапитализации за счет средств Фонда консолидации банковского сектора. Будет ли подобный механизм применяться к личным счетам управляющих работников санируемых страховщиков и каким именно способом (с учетом того, что в страховой компании не хранятся депозиты, которые можно списать), Никитина не уточнила.
Законопроект о санации страховщиков обсуждается внутри Банка России и будет обнародован "на днях", сообщила Никитина.
Предполагается, что для санации страховых компаний будет создан фонд консолидации страхового сектора (по аналогии с существующим для банков), а управляющая компания для этих фондов, осуществляющая санацию, будет одна и та же, рассказала Никитина (об этом ТАСС в июле говорил и зампред ЦБ Владимир Чистюхин).
В рамках законопроекта о санации страховщиков ЦБ может получить право блокировать ряд финансовых операций страховой компании во избежание вывода денег в последний момент, этот запрет не коснется страховых выплат, говорила ранее Никитина.