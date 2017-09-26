В Саратовской области запущена первая в регионе солнечная электростанция

САРАТОВ, 26 сентября. /ТАСС/. Солнечная электростанция мощностью 15 МВт заработала во вторник в Пугачевском районе Саратовской области. Это первый подобный проект, реализованный в регионе, об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства области.

"Пугачевская солнечная электростанция - первый подобный объект в Саратовской области, который открывает новые точки роста для региона и, конечно, для самого района. Для нас очень важно, что этот инновационный проект реализуется на территории отдаленного района, практически на границе с Самарской областью. Вместе с электростанцией Пугачевский район получает новые возможности и рабочие места", - цитирует пресс-служба губернатора Саратовской области Валерия Радаева, который принял участие в торжественном открытии станции.

В ведомстве добавили, что мощность электростанции позволит покрыть потребности в электроэнергии всего района. Инвестором и генеральным подрядчиком строительства выступили структуры группы компаний "Хевел" (совместное предприятие ГК "Ренова" и АО "Роснано" - прим. ТАСС).

"Проект стоимостью 1,9 млрд рублей будет иметь продолжение: в ближайшие два года "Хевел" завершит строительство объектов солнечной генерации на территории Ершовского, Новоузенского и Питерского муниципальных районов. Суммарная мощность всех солнечных электростанций в области составит 45 МВт, а совокупный объём инвестиций превысит 5 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе.