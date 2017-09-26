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"ВКонтакте" за год выплатила администраторам сообществ более 1 млрд рублей

Экономика и бизнес
26 сентября, 18:28 UTC+3

Речь идет доходах, полученных от публикации рекламных сообщений

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" за год выплатила администраторам сообществ более 1 млрд руб. с доходов от публикации рекламных сообщений на страницах их сообществ и в ленте новостей. Об этом сообщил журналистам руководитель разработки рекламных технологий "ВКонтакте" Андрей Новосельский в рамках VK Media Day.

"За последние 12 месяцев "ВКонтакте" выплатила создателям контента свыше миллиарда рублей", - сказал он. Он пояснил, что речь идет о доходе только в рамках биржи "ВКонтакте" (где рекламодатели размещают свои предложения, а администраторы сообществ выбирают подходящие). Сумма в миллиард рублей не учитывает заработок от прямых размещений рекламы, когда сообщества напрямую взаимодействовали с рекламодателями. Сейчас на бирже активно участвуют около 5 тыс. сообществ. Конкретный размер выплат для каждого сообщества определяется охватом постов.

Управляющий директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов рассказал о новых инструментах соцсети для издателей и других авторов контента, которые будут запущены сегодня или до конца года. По его словам, соцсеть запустит собственную платформу для создания и редактирования статей, предоставит сообществам возможность использовать формат "Истории", а также обеспечит быструю загрузку статей на мобильных устройствах с помощью набора стандартов Accelerated Mobile Pages.

Рогозов также заявил о "крупнейшем обновлении" приложения социальной сети для iOS и Android за последние несколько лет. Он пояснил, что обновленном приложении "ВКонтакте" был внедрен алгоритм персональных рекомендаций контента от интересных авторов "Прометей", который основан на искусственном интеллекте.

"ВКонтакте" также представила нововведения в сфере монетизации. В частности, социальная сеть запустила в полноценную эксплуатацию новую систему систему размещения рекламы - рекламную сеть. Эта система учитывает тематику группы и самостоятельно подбирает релевантные для пользователя и сообщества рекламные объявления. Однако вместе с введением новой системы пользователи "ВКонтакте" не станут  видеть больше рекламы, уточнили представители соцсети. Они также анонсировали появление возможности подключать к рекламной сети не только для сообществ, но и для личных страниц.

"Новые инструменты помогут авторам качественного уникального контента значительно увеличить доход уже в ближайшее время", - резюмировал Новосельский.

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