Украина завершила размещение еврооблигаций на $3 млрд

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Украина завершила размещение облигаций внешних государственных займов Украины 2017 года на сумму $3 млрд. Об этом сообщила во вторник пресс-служба минфина.

"Была завершена операция по выкупу облигаций внешних государственных займов Украины со сроком погашения в 2019 и 2020 годах на общую сумму $1,68 млрд", - говорится в сообщении.

По информации минфина, такая транзакция была проведена, чтобы уменьшить пиковую нагрузку на государственный бюджет по погашению государственного долга в 2019-2020 годах. "Поступления от нового выпуска, поступившего на счета казначейства, будут использованы для финансирования общего фонда государственного бюджета", - сообщили в минфине.