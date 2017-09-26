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Украина завершила размещение еврооблигаций на $3 млрд

Экономика и бизнес
26 сентября, 18:59 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, сентября. /ТАСС

Транзакция была осуществлена, чтобы уменьшить пиковую нагрузку на госбюджет по погашению государственного долга в 2019-2020 годах

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КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Украина завершила размещение облигаций внешних государственных займов Украины 2017 года на сумму $3 млрд. Об этом сообщила во вторник пресс-служба минфина.

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"Была завершена операция по выкупу облигаций внешних государственных займов Украины со сроком погашения в 2019 и 2020 годах на общую сумму $1,68 млрд", - говорится в сообщении.

По информации минфина, такая транзакция была проведена, чтобы уменьшить пиковую нагрузку на государственный бюджет по погашению государственного долга в 2019-2020 годах. "Поступления от нового выпуска, поступившего на счета казначейства, будут использованы для финансирования общего фонда государственного бюджета", - сообщили в минфине.

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