В бюджет Украины поступило $1,3 млрд от размещения евробондов

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Средства в размере $1,318 млрд от размещения евробондов поступили в бюджет Украины. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства финансов.

"$1,318 млрд от выпуска облигаций внешнего государственного займа уже зашли в страну", - говорится в сообщении.

18 сентября Украина вышла на рынок заимствований и привлекла $3 млрд долларов на 15 лет со ставкой доходности 7,375% годовых. По информации минфина, еврооблигации выкупили инвесторы из США, Великобритании и континентальной Европы. По информации министерства финансов, $1,3 млрд будут направлены на финансирование общего фонда госбюджета.

Согласно предварительным данным, в ближайшие пять лет Украине предстоит выплатить по внешним и внутренним долгам $64,196 млрд долларов, в том числе $35,49 млрд - по внутреннему и $28,706 млрд - по внешнему долгу. В 2018 году долговые выплаты Украины составят $10,935 млрд, в 2019 году - $11,555 млрд, в 2020 - $13,705 млрд, в 2021 - $14,080 млрд, в 2022 - $13,921 млрд.

Госдолг Украины с начала года вырос на $5 млрд до $76,06 млрд. В 2016 году общий госдолг Украины увеличился с $65,51 млрд до $70,97 млрд. Расходы по обслуживанию госдолга страны в 2016 году составили 95,8 млрд гривен, что на 11,3 млрд гривен, или на 13,4% больше показателя 2015 года на уровне 84,5 млрд гривен.

Сейчас на каждого украинца приходится примерно по $1760 госдолга. Украина тратит на обслуживание внешнего долга 4% ВВП, что превышает $3,8 млрд ежегодно. Уровень госдолга по отношению к ВВП достиг уже порядка 80%.