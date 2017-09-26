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Экс-глава "Почты России" Дмитрий Страшнов избран зампредом совета директоров РБК

Экономика и бизнес
26 сентября, 19:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Акционеры РБК ранее на внеочередном собрании переизбрали совет директоров. В его обновленный состав вошел Страшнов

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Совет директоров РБК на заседании 26 сентября избрал заместителем председателя совета Дмитрия Страшнова, которые ранее возглавлял "Почту России". Это следует из материалов РБК.

"Избрать заместителем председателя совета директоров общества Страшнова Дмитрия Евгеньевича", - говорится в сообщении.

Ранее акционеры РБК на внеочередном общем собрании переизбрали совет директоров, в обновленный состав которого вошел Дмитрий Страшнов. Также в новый состав вошли генеральный директор РБК Николай Молибог, замглавы ЕСН по стратегии и развитию Ирина Есипенко, бывший глава Enel Фульвио Конти, гендиректор ЕСН Борис Красновский, вице-президент ЕСН Вадим Медведев и глава издательского дома Metro Анна Тюшкевич.

В июне группа ЕСН Григория Березкина закрыла сделку по покупке 65% акций холдинга и долговых обязательств РБК у группы "Онэксим". Сумма сделки не называлась. У Березкина уже есть медиаактивы, среди которых издательский дом "Комсомольская правда" и ежедневная газета Metro. Группа ЕСН также владеет двумя нефтеналивными терминалами (Уяр и Сковородино) и энерготрейдером "Русэнергосбыт".

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Персоны
Страшнов, Дмитрий Евгеньевич
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Россия
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