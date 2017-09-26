Британский миллиардер Дайсон пообещал выпустить свой электромобиль к 2020 году

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Британский миллиардер и изобретатель Джеймс Дайсон объявил о разработке собственного электрического автомобиля, который должен увидеть свет к 2020 году. Как отмечается в заявлении от его имени, размещенном в Twitter компании Dyson, он планирует вложить в этот проект £2 млрд ($2,7 млрд).
"Я хочу, чтобы вы узнали об этом лично от меня: [компания] Dyson начала работу над электромобилем с питанием от батареи, который планируется представить к 2020 году", - написал Дайсон. По его словам, над проектом уже трудится команда из 400 лучших инженеров Dyson, а также приглашенных специалистов из автомобильной индустрии, при этом компания продолжает привлекать новых людей к созданию автомобиля.
James Dyson just announced to @Dyson employees that we’ve begun work on a battery electric vehicle, due to launch in 2020. pic.twitter.com/yUZNvIsYIi— Dyson (@Dyson) 26 September 2017
"Я планирую инвестировать в данный проект £2 млрд", - заявил Дайсон. Он уточнил, что планирует потратить £1 млрд ($1,34 млрд) на разработку аккумуляторов и еще столько же на разработку остальных узлов будущего автомобиля.
Дайсон пообещал, что проект "будет развиваться стремительными темпами", однако подчеркнул, что "на данном этапе не собирается разглашать какую-либо информацию". Стремление сохранять все в тайне он объяснил "жесткой конкуренцией на автомобильном рынке".