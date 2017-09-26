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РФ и Саудовская Аравия объявят о новых проектах в ходе визита короля Сальмана

Экономика и бизнес
26 сентября, 22:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд посетит Москву в начале октября

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия объявят о создании новой инвестиционной платформы в сфере энергетики, а также проектах в промышленности в ходе визита короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, который посетит Москву в начале октября. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Предстоящий визит станет первым посещением России саудовским монархом, и многие эксперты уже назвали его "историческим". Визит будет проходить на фоне наметившегося за последние годы сближения между Москвой и Эр-Риядом, двумя крупнейшими производителями и экспортерами нефти в мире.

"В рамках визита короля Саудовской Аравии в Россию РФПИ с саудовскими партнерами объявят о создании новой инвестиционной платформы в сфере энергетики, а также о проектах в промышленном и инфраструктурном секторах. Уверен, работа в ходе данного визита увеличит возможности по взаимодействию между нашими странами по широкому спектру направлений", - сказал Дмитриев.

Он отметил, что значимую роль в укреплении отношений между Россией и Саудовской Аравией сыграли визиты наследного принца Мохаммеда бен Сальмана в РФ.

Дмитриев подчеркнул, что крупнейшим совместным достижением Москвы и Эр-Рияда стало заключение соглашения о сокращении добычи нефти, которое позволило стабилизировать мировой рынок. Россия и Саудовская Аравия в совокупности производят около четверти всей нефти в мире.

РФПИ и суверенный фонд королевства Public Investment Fund за последние годы создали совместную инвестиционную платформу на общую сумму около $10 млрд, в рамках которой саудовские инвесторы реализовали в России целый ряд проектов с высокой доходностью в таких отраслях, как нефтехимия, инфраструктура, логистика и гидроэнергетика. "РФПИ с саудовскими партнерами находится в завершающей стадии переговоров о реализации крупных российских проектов на территории Саудовской Аравии", - добавил Дмитриев.

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Темы
Визит короля Саудовской Аравии в Россию
Персоны
Аль Сауд, Мухаммед бен Сальман Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
Страны
Россия Саудовская Аравия
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