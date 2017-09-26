Полисы инвестиционного страхования жизни могут разделить по степени риска

СОЧИ, 26 сентября, /ТАСС/. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предлагает классифицировать продукты инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в зависимости от степени риска стратегии, по которой будут вкладываться деньги клиента. Об этом на конференции в Сочи сообщил вице-президент ВСС Максим Данилов.

Это одно из предлагаемых организацией требований к базовому стандарту раскрытия информации по страхованию жизни, уточнил Данилов, представляя соответствующую презентацию.

ИСЖ активно продается через банки в условиях снижения ставок по депозитам: продукт работает как страховой полис, при этом единовременный взнос клиента инвестируется на фондовом рынке. В конце срока действия полиса страховщик гарантирует клиенту выплату вложенных денег, даже если инвестиция оказалась неудачной, плюс возможна (но не гарантирована) доходность от вложения средств. Взнос в ИСЖ, обычно 300-500 тыс. рублей, в отличие от депозита, не застрахован в Агентстве страхования вкладов.

ЦБ был обеспокоен бурным ростом рынка страхования жизни и рекомендовал ВСС разработать стандарт раскрытия клиенту информации по этому продукту. В частности, как говорил ТАСС запред Банка России Владимир Чистюхин, регулятор не устраивало, что ИСЖ предлагается клиентам как аналог депозита, только с большей доходностью.

Из презентации Данилова следует, что в рамках стандарта предполагается классифицировать продукты по степени риска инвестиционной стратегии, а также рейтинговать страховые компании в зависимости от гарантий, с помощью которых обеспечивается защита капитала. "Очень часто компании <...> защиту капитала строят, допустим, на высококачественных бумагах и ОФЗ, а покупают долговые бумаги компаний третьего эшелона. А клиент этого не знает. Мы считаем, что это принципиально важно", - считает Данилов.

Кроме того, в стандарте предполагается предусмотреть обязанность страховщика раскрывать актив, в который инвестируется взнос клиента. Как пояснил вице-президент ВСС, многие компании используют маркетинговые названия активов, "а что за этим стоит, никто не понимает".

Также, как следует из презентации, союз предлагает выдавать вместе с договором ИСЖ памятки, где будут визуализироваться основные условия полиса. "Договора по страхованию жизни достигают 48 страниц, я такие видел. Понятно, что прочитать такой договор в принципе не очень реально", - пояснил Данилов.

ВСС предлагает ввести после продажи полиса ИСЖ так называемый welcome call - когда клиенту перезванивают и задают ряд вопросов, которые подтверждают, что он осознает все риски приобретенного продукта, говорится в презентации Данилова (такой способ практикует "Сбербанк страхование жизни").

Об ИСЖ

Страхование жизни несколько кварталов подряд становится одним из самых быстрорастущих сегментов финансового рынка РФ: по данным ЦБ, в первом полугодии 2017 года взносы в этом сегменте выросли на 60%, до 141,2 млрд рублей. Рынок растет за счет привлечения людей в инвестиционное страхование жизни (продается через банки, на фоне снижения ставок по депозитам клиентов привлекают потенциально более высокой доходностью, чем по вкладам).