На форуме в Москве обсудят перспективы развития транспорта в цифровой экономике

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Гульнара Зиннурова/. Представители власти, государственных компаний, регионов и бизнеса, а также международные эксперты обсудят перспективы развития транспортной инфраструктуры в системе цифровой экономики на международном форуме "Интеллектуальные транспортные системы России". Форум состоится 27-28 сентября при поддержке Минтранса РФ.

В дискуссии примут участие помощник президента РФ Игорь Левитин, министр транспорта РФ Максим Соколов, руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт, член комитета по транспорту и строительству Госдумы Сергей Тен, управляющий директор по инфраструктурным проектам госкорпорации "Ростех" Виктор Кирьянов, вице-президент ПАО "Ростелеком" Борис Глазков, представитель министерства транспорта и связи Финляндии, ответственный за интеллектуальный транспорт и телематику, Ээрни Сеппо.

Главная цель форума - подвести промежуточные итоги за два года совместной работы, а также определить существующие барьеры в межотраслевом и межведомственном взаимодействии для развития отрасли.

Возможности цифровых технологий

О широких возможностях использования цифровых технологий в транспортной отрасли заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в пятницу.

Глава государства подчеркнул, что на транспорте необходимо больше использовать цифровые технологии, в том числе для учета, планирования, контроля пассажирских перевозок, для проведения взаиморасчетов перевозчиков и борьбы с нелегальным бизнесом в этой сфере. По его мнению, нелегальный бизнес "наносит реальный ущерб этому сегменту экономики".

По словам Путина, современные технологии делают реальным дистанционный медицинский контроль водителей и технический мониторинг транспортных средств. Президент отметил, что видел примеры эффективных современных способов контроля за физическим состоянием водителей во время посещения компании "Яндекс". Подобные разработки есть в отдельных регионах, успешный опыт которых нужно изучать и тиражировать, добавил глава государства.

Транспорт в цифровой экономике России

О перспективах развития транспортной инфраструктуры в системе цифровой экономики впервые было заявлено в программе "Цифровая экономика в РФ", которую правительство представило Путину в начале июля.

Согласно программе, с 2018 года начнется реконструкция крупных муниципалитетов. В них будут внедряться цифровые технологии управления энергетическими и водными ресурсами, а также общественным и личным транспортом. Испытанные технологии будут тиражироваться не только в российских городах, но и в городах Евразийского экономического союза.

Уже в 2019 году будут запускаться пилотные проекты автоматизированного парковочного пространства - их будет не меньше десяти. А в 2024 году в десяти умных городах общественный транспорт станет беспилотным.

Что такое цифровая экономика

Программа дает следующее определение цифровой экономики - это модель управления хозяйством, построенная с максимальным использованием компьютерных технологий, которая позволит вывести на новый уровень повседневную жизнь человека, производственные отношения, структуру экономики, образование.

Цифровая экономика будет акцентироваться на восьми основных направлениях: государственное регулирование, информационная инфраструктура, исследования и разработки, кадры и образование, информационная безопасность, государственное управление, умный город и цифровое здравоохранение.

Чтобы дать дорогу будущему, необходимо подготовить нормативную базу. К 2018 году в России должны появиться законы, определяющие основные понятия и принципы правового регулирования цифровой экономики, особенности осуществления основных видов деятельности человека в новых условиях, права и обязанности основных участников экономической деятельности.