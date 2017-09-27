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Турция планирует экспортировать томаты в РФ в этом сезоне

Экономика и бизнес
27 сентября, 10:05 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 27, сентября. /ТАСС

В ближайшее время будут проведены переговоры по этой теме

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АНКАРА, 27 сентября. /ТАСС/. Турция собирается в этом сезоне начать поставлять томаты в Россию. Об этом заявил в среду министр экономики республики Нихат Зейбекчи в интервью газете Hurriyet Daily News.

"Мы не пропустим этот сезон [продажи томатов], - отметил он. - Новый сезон начинается первого октября. Поэтому в ближайшее время я проведу последние переговоры по этой теме".

В воскресенье Зейбекчи, как сообщило Anadolu, сказал, что Турция "не может согласиться с решением об ограничениях на импорт томатов, но с пониманием относится к решению поднять сезонные налоги для защиты прав российских производителей".

Россия с 1 января 2016 года ограничила поставки из Турции целого перечня сельскохозяйственной продукции. Такие меры РФ предприняла после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. В настоящее время почти все ограничения сняты, но запрет на ввоз томатов сохранился.

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