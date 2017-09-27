Глава "Лукойла" заявил о планах по запуску новых зарубежных проектов с "Татнефтью"

КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Компания "Лукойл" совместно с "Татнефтью" планируют начать ряд новых проектов за пределами России. Об этом в среду сообщил президент "Лукойла" Вагит Алекперов на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

"У нас сложились хорошие отношения с "Татнефтью", мы сейчас рассматриваем ряд новых предприятий за пределами РФ. У нас успешный... [совместный] проект за пределами республики. Это все внушает оптимизм. Главное, что это подчеркивает, что российские компании могут работать совместно и создавать альянсы", - сказал Алекперов, не раскрыв детали планирующихся проектов.

Ранее сообщалось, что "Татнефть" в 2016 году добыла 28,686 млн тонн нефти, что на 5,3% больше, чем годом ранее. На долю компании приходится порядка 8% нефтедобычи в стране и более 80% - в Татарстане.

Алекперов ранее сообщал, что "Лукойл" в 2017 году сократит добычу нефти на 2,3 млн тонн по сравнению с планом и добудет 88 млн тонн. В 2016 году "Лукойл" снизил добычу на 8,7% - до 91,9 млн тонн.