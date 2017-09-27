Глава "Лукойла" заявил о планах по запуску новых зарубежных проектов с "Татнефтью"

Росприроднадзор проведет пересчет содержания сероводорода на полигоне "Кучино"Общество 27 сентября, 11:25
"Екатеринбург-Арена" и "Казань-Арена" будут схожи подсветкой фасадаСпорт 27 сентября, 11:21
Пресс-конференция о будущем цифровой медицины в России. ВидеотрансляцияОбщество 27 сентября, 11:20
Взрывы складов боеприпасов на Украине. ДосьеБиографии и справки 27 сентября, 11:20
Матыцин: отставка губернатора Красноярского края не повлияет на подготовку к УниверсиадеСпорт 27 сентября, 11:07
Жителей России приглашают поучаствовать в конкурсе спортивных общественных проектовНовости партнеров 27 сентября, 10:57
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсиюМеждународная панорама 27 сентября, 10:55
Макарова обыграла Касаткину на турнире WTA в КитаеСпорт 27 сентября, 10:54
Глава Минобрнауки: в школе целесообразно изучать один иностранный языкОбщество 27 сентября, 10:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Компания "Лукойл" совместно с "Татнефтью" планируют начать ряд новых проектов за пределами России. Об этом в среду сообщил президент "Лукойла" Вагит Алекперов на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
"У нас сложились хорошие отношения с "Татнефтью", мы сейчас рассматриваем ряд новых предприятий за пределами РФ. У нас успешный... [совместный] проект за пределами республики. Это все внушает оптимизм. Главное, что это подчеркивает, что российские компании могут работать совместно и создавать альянсы", - сказал Алекперов, не раскрыв детали планирующихся проектов.
Ранее сообщалось, что "Татнефть" в 2016 году добыла 28,686 млн тонн нефти, что на 5,3% больше, чем годом ранее. На долю компании приходится порядка 8% нефтедобычи в стране и более 80% - в Татарстане.
Алекперов ранее сообщал, что "Лукойл" в 2017 году сократит добычу нефти на 2,3 млн тонн по сравнению с планом и добудет 88 млн тонн. В 2016 году "Лукойл" снизил добычу на 8,7% - до 91,9 млн тонн.