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Moody's повысило рейтинги банка МКБ до "Ва3" с "В1"

Экономика и бизнес
27 сентября, 12:09 UTC+3 МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Повышение рейтингов отражает включение МКБ в список системно значимых кредитных организаций

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило депозитные рейтинги Московского кредитного банка (МКБ) до "Ва3" с "В1". Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Прогноз по рейтингам - "стабильный".

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Повышение рейтингов отражает включение МКБ в список системно значимых кредитных организаций, обновленный перечень которых был опубликован на сайте Банка России 13 сентября. По мнению агентства, решение ЦБ свидетельствует о высокой вероятности предоставления поддержки банку в случае необходимости, что позитивно влияет на устойчивость кредитной организации и минимизирует риски контрагентов.

Вместе с тем, агентство понизило базовый рейтинг кредитоспособности банка до "b2" c "b1". Снижение этого рейтинга отражает мнение Moody's о том, что кредитоспособность банка все больше зависит от стратегии предоставления очень широкого финансирования небольшому числу клиентов с высокой долей заемных средств.

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