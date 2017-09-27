Медведев предупредил о риске невыполнения плана по вводу жилья

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ГОРКИ, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предупредил о риске недостижения плановых показателей ввода жилья в 2017 году. "Есть риски, связанные с тем, что мы можем не достигнуть в этом году планового показателя по вводу жилья", - заявил он на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Причиной премьер назвал тот факт, что в 2015 году, на который пришелся пик кризиса и снижение спроса на жилье, инвесторы почти не запускали новые проекты по строительству домов. "И этот отложенный эффект в том числе мы ощущаем сейчас", - констатировал глава кабмина. "Поэтому нужно, чтобы и регионы, и федеральные ведомства направили усилия на увеличение объемов жилищного строительства, оперативнее предоставляли земельные участки застройщикам, максимально упрощая административные процедуры, в частности, выдачу разрешений на строительство", - потребовал он.
Глава кабмина добавил, что цены на жилье в России при этом стабилизировались.