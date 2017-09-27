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Кадыров: высокий темп роста населения Чечни должен учитываться при формировании бюджета

Экономика и бизнес
27 сентября, 16:59 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 27, сентября. /ТАСС

Глава республики отметил рост расходов на социальную сферу - здравоохранение, образование и другие, которые необходимо учитывать при исчислении дотаций на выравнивание бюджета

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ГРОЗНЫЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Высокие темпы роста рождаемости в Чечне должны учитываться при выделении дотаций на выравнивание бюджета региона, заявил глава республики Рамзан Кадыров на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком в Москве.

"Мы детально затронули вопрос высоких темпов роста населения Чечни за счет высокой рождаемости, это ставит перед нами задачи, требующие оперативного решения. Они должны учитываться и при формировании бюджета. Это рост расходов на социальную сферу - здравоохранение, образование и другие, которые необходимо учитывать при исчислении дотаций на выравнивание бюджета", - написал Кадыров на своей странице в Instagram.

Глава Чечни отметил, что на встрече также обсуждалось развитие реального сектора экономики, создание условий для максимальной загрузки производственных мощностей и строительство новых предприятий, способных выпускать продукцию, востребованную на региональном рынке и за его пределами.

В 2017 году Чеченская Республика вошла в тройку лидеров Национального рейтинга рождаемости, подготовленного Общественной палатой (ОП) РФ.

Дорогие друзья! Широкий круг вопросов обсудили мы в ходе встречи с заместителем Председателя Правительства России Дмитрием Козаком. Он всегда проявляет большой интерес к ситуации в Чечне, предметно занимается решением возникающих задач, поэтому беседа бывает плодотворной. Мы, прежде всего, затронули тему ситуации с развитием реального сектора экономики, создания условий для максимальной загрузки имеющихся производственных мощностей и строительства новых предприятий, способных выпускать востребованную на региональном рынке и за его пределами продукцию. При этом обсудили механизм реализации обязательств федерального и республиканского правительств в обеспечении поступлений в бюджет за счёт роста налогооблагаемой базы. Мы также детально затронули вопрос высоких темпов роста населения Чечни за счёт высокой рождаемости. Это ставит перед нами задачи, требующие оперативного решения. Они должны учитываться и при формировании бюджета. Это рост расходов на социальную сферу - здравоохранение, образование и другие, который необходимо учитывать при исчислении дотаций на выравнивание бюджета. Дмитрий Николаевич заверил, что будет оказана всесторонняя поддержка и помощь. В беседе принимал участие @kabmin_chr Председатель Правительства ЧР Абубакар Эдельгериев. #Кадыров #Россия #Чечня #Бюджет #Козак

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

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