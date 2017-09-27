Новак считает лето лучшим периодом для прекращения действия соглашения ОПЕК+

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак считает лето лучшим периодом для прекращения действия соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+. На лето обычно приходится растущий спрос на нефть, сообщил министр в интервью австрийскому изданию Die Presse.

"Если заканчивать соглашение, то лучше в период растущего спроса. Обычно он приходится на лето. Когда спрос вырастет, всем следовало бы постепенно выйти из соглашения", - заявил Новак.

Отвечая на вопрос о влиянии роста цен на нефть на добычу в США, министр сказал, что "когда мы 10 декабря впервые договорились о сокращении добычи, мы сразу учли растущую добычу в США". "И этот рост действительно имел место, но в последние месяцы оставался не слишком значительным. Для этого просто не хватает потенциала. Мы вновь увидели, что аналитики ошибались. Мы будем спокойно продолжать мониторить ситуацию. У сокращения добычи в любом случае больше преимуществ, чем недостатков", - заключил Новак.

Ранее источник ТАСС в ОПЕК сообщил, что страны - участницы соглашения о сокращении добычи нефти обсуждают пролонгацию договоренностей после марта 2018 года на срок от трех до шести месяцев, однако консенсус по этому вопросу пока не достигнут. Предполагается, что судьбу сделки после марта 2018 года обсудят на очередной встрече в Вене 30 ноября.