Матвиенко удовлетворена новой редакцией правил провоза авиабагажа по невозвратным билетам

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Министерство транспорта РФ внимательно отнеслось к критике сенаторов по поводу предложенных ранее нормативов провоза ручной клади в самолете и учло все пожелания членов верхней палаты парламента. Как сообщила в среду Матвиенко на заседании Совфеда, она удовлетворена работой транспортников.

"Наша обеспокоенность и те меры, которые мы предложили принять, совместные рабочие группы, привели к тому, что документ, который я лично прочитала, представляет огромное удовольствие. Все, что мы говорили, и даже больше, с перепугу или не знаю с чего, но все разрешено: и ручная кладь, и все-все", - сказала спикер.

Она поблагодарила министра транспорта и его заместителя, "которые внимательно отнеслись к требованиям Совфеда". Также Матвиенко выразила признательность сенаторам, которые "активно били тревогу" для изменения первоначального проекта правил и считали, что "нельзя в таком виде это пропускать без нормативного акта".

Также глава верхней палаты отметила, что сейчас ждет "скорейшего издания этого документа, чтобы успокоить граждан, что теперь все будет лучше, красивее и надежнее, чем было раньше". "Спасибо всем, результат удовлетворительный. Надо успокоить наших граждан, пассажиров. Воспользуйтесь возможностью донести это до пассажиров", - сказала Матвиенко.

В конце сентября вступает в силу закон, позволяющий авиакомпаниям продавать невозвратные билеты, не предусматривающие провоз багажа. Раньше пассажиру вне зависимости от тарифа позволялось бесплатно пронести в салон самолета 10 кг ручной клади или сдать в багаж сумку весом до 10 кг. Новые поправки Минтранса вводят обязательство для перевозчика провозить по невозвратному тарифу не менее 5 кг ручной клади на пассажира.

В июле Минтранс РФ опубликовал проект приказа в связи с законом об отмене норм бесплатного провоза багажа при невозвратных авиабилетах. В частности, в документе предлагалось исключить из списка вещей, которые пассажир может бесплатно взять с собой на борт помимо ручной клади, верхнюю одежду, зонты, трости, ноутбуки, мобильные телефоны, фотоаппараты и видеокамеры. Проект вызвал недовольство сенаторов. Затем министерство уточнило, что все перечисленные вещи, а также печатные издания, букет цветов, папка для бумаг могут быть включены в минимальную норму ручной клади, которая может быть изменена перевозчиком в сторону увеличения.