Путин недоволен ситуацией в сфере строительства жилья

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НОВО-ОГАРЕВО, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин раскритиковал действия ведомств, курирующих строительство жилья.
"Вот мы говорим бесконечно о дольщиках. Ну, и чего? Деньги вкладываем, конечно, гасим кое-что, хотя еще не все погасили - многое, но не все - но проблема остается", - сказал глава государства на совещании с членами правительства. Он затронул данную тему, когда говорил о системе контроля за авиакомпаниями. По мнению Путина, как и в сфере перевозок, так и при строительстве жилья, должна действовать эффективная система контроля, чтобы не страдали люди.
"Правоохранительные органы докладывают, что, помимо проблем с официальными дольщиками, есть еще другая проблема, связанная с незаконной застройкой - она в разы по объемам больше, чем проблема дольщиков", - отметил президент. "Строят дома на неоформленных нормальным образом площадках, потом вообще не понятно, куда людям идти, к кому обращаться", - уточнил суть проблемы глава государства. "Да, конечно, я понимаю, что без привлечения средств граждан этот бизнес [строительство жилья] не был бы так эффективен, как сейчас. Мы знаем о проблемах, с которыми сталкивается строительная отрасль. Все понятно. Но почему мы до сих пор не можем отрегулировать нормальное функционирование, цивилизованное функционирование этих чрезвычайно важных секторов экономики [авиаперевозки и строительство жилья]?" - выразил недовольство Путин.