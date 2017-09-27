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Зубков уверен, что финансирование "Северного потока - 2" будет обеспечено

Экономика и бизнес
27 сентября, 17:50 дата обновления: 27 сентября, 17:51 UTC+3

Глава совета директоров "Газпрома" отметил, что компания в финансовом положении очень устойчива

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков уверен, что финансирование "Северного потока - 2" будет обеспечено. Такое мнение он высказал журналистам.

"Газпром" - компания, которая в финансовом положении очень устойчивая, и кроме того, помимо Европы есть еще и Азиатско-Тихоокеанский регион, где можно занять определенные деньги. Ну и сам "Газпром" имеет приличную прибыль, и я думаю, что вопрос с финансированием "Северного потока - 2" не проблема", - сказал он.

По его словам, многие европейские предприятия уже перечислили свои средства на эту работу, а основная часть проблемы заключается в тех условиях, которые ставит Еврокомиссия. "Большая часть проблемы в том, чтобы Еврокомиссия, Евросоюз перестали ставить какие-то дополнительные условия для того, чтобы препятствовать этому проекту, которые крайне необходим самой Европе", - добавил он.

Глава совета директоров уверен, что ситуация с "Северным потоком - 2" благополучно разрешится. "Думаю, что и здесь здравый смысл возобладает, и думаю, что ситуация с "Северным потоком" ("Северный поток - 2" - прим. ТАСС) должна разрешиться. Работы ведутся, думаю, что и финансирование будет обеспечено", - заключил Зубков.

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Персоны
Зубков, Виктор Алексеевич
Страны
Россия
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