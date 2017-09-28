Кабмин обсудит уборку урожая, тарифы страховых взносов, акцизы и поправки в бюджет 2017 г.

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании во вторник обсудит предварительные итоги уборки урожая сельскохозяйственных культур, поправки в федеральный бюджет 2017 года, а также ряд законопроектов, в том числе проект, предусматривающий продление до 2020 года включительно тарифа страховых взносов для основной категории плательщиков на существующем уровне в 30%. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Как ожидается, с докладом по первому вопросу выступит министр сельского хозяйства Александр Ткачев. На минувшей неделе министр сообщал, что по итогам года урожай зерновых может составить 116-117 млн т, при этом не исключил роста цен на мировом рынке зерна в связи с более низким, чем планировалось, урожаем в США и Канаде.

Акцизы, взносы и бюджет

В повестке дня заседания российского кабмина значится 12 законопроектов, один из которых вносит поправки в Налоговый кодекс РФ и касается индексации ставок акцизов на отдельные виды подакцизных товаров на 2018 год, а также предусматривает перенос с 2018 на 2019 год срока передачи регионам полномочий по установлению льготы по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества.

Другие поправки в Налоговый кодекс РФ предполагают сохранение до 2020 года включительно тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для основной категории плательщиков на существующем уровне в 30%.

Поправки в закон о федеральном бюджете 2017 года, которые будут рассмотрены на заседании, предусматривают увеличение общего объема доходов на 41,5 млрд рублей, в том числе за счет увеличения нефтегазовых доходов на 25,7 млрд рублей и нефтегазовых доходов - на 15,8 млрд рублей.

Члены кабмина рассмотрят поправки в закон об ипотеке, совершенствующие механизм залога земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, предусматривающие в частности возможность удовлетворения требований залогодержателя во внесудебном порядке, если предметом залога является сельскохозяйственный земельный участок, на котором отсутствуют сооружения.

Еще один блок поправок направлен на обеспечение возможности получения отдельными категориями российских граждан, проживающими за пределами РФ, заработной платы и других выплат в иностранной валюте, связанных с выполнением ими за рубежом трудовых обязанностей.

Предусматривается также возможность получения дипломатическими работниками и гражданами, которые направлены на работу за границу федеральными органами исполнительной власти, заработной платы и других выплат в иностранной валюте на счета, открытые в банках на территории РФ.

В повестке заседания значится и законопроект, направленный на совершенствование механизма страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков. Проект призван исключить дублирование норм валютного регулирования отношений, связанных с возвратом валютной выручки при экспорте российской продукции, снизить административную нагрузку на российских экспортёров, реализующих стратегически значимые проекты.

Правительство рассмотрит и законопроект, расширяющий перечень банков, через которые можно производить пенсионные выплаты лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, и их семьям.

Кабинет министров также обсудит поправки в закон о рекламе, которые устанавливают для телеканалов, распространяемых менее чем в половине субъектов РФ, дополнительную продолжительность рекламы способом "бегущей строки". Это позволит региональным телеканалам получать дополнительные доходы за счет увеличения объема рекламы.

Также планируется рассмотреть ряд других законопроектов в сфере недропользования, электроэнергетики, а также законопроекты, призванные привести в соответствие законодательную базу в отельных отраслях.

Трансферты и субсидии

Правительство планирует распределить регионам 9,857 млрд рублей трансфертов на обеспечение дорожной деятельности. В том числе, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений 11 регионов получат 1,435 млрд рублей. Еще девять субъектов Федерации получат 3,843 млрд рублей на реализацию проектов, особо важных для социально-экономического развития РФ.

На приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений планируется направить 17 регионам 2,579 млрд рублей.

Хабаровский край получит 2 млрд рублей на финансирование проектов, реализуемых с применением механизмов государственно-частного партнерства. При этом планируется выделить еще 118 млн 998,41 тыс. рублей Росавтодору для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ на финансирование дорожной деятельности.

Кабмин распределит регионам 904,7 млн рублей для возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования.

Наконец, еще 270 млн рублей будет распределено между регионами для софинансирования расходов по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы.