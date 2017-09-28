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Президент Гвинеи предложил Путину перейти к стратегическому сотрудничеству

Экономика и бизнес
28 сентября, 11:36 UTC+3

Альфа Конде считает, что экономическое сотрудничество двух стран может достичь новых возможностей

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Материал из 1 страницы

НОВО-ОГАРЕВО, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Гвинейской Республики Альфа Конде предложил президенту РФ Владимиру Путину перевести партнерство между двумя государствами в ранг стратегического.

"Наше экономическое сотрудничество далеко от тех возможностей, которых действительно может достичь. Я надеюсь, что мы перейдем на новый уровень, переступим через эту черту и будем наращивать сотрудничество, чтобы выйти на те возможности, которые нам доступны. Поэтому предлагаю перевести наше партнерство в рамки стратегического партнерства", - сказал Конде в ходе встречи с Путиным.

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