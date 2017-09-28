Бывший руководитель Gett в России запускает приложение по поиску работы

Теннисистка Кузнецова чувствует себя на "ВТБ Кубке Кремля" как домаСпорт 28 сентября, 13:09
Ткачев: РФ по итогам 2017 года может побить советский рекорд по сбору зернаЭкономика и бизнес 28 сентября, 13:00
МО РФ: удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиковАрмия и ОПК 28 сентября, 13:00
"Лукойл" вновь возглавил рейтинг 200 крупнейших частных компаний России по версии ForbesЭкономика и бизнес 28 сентября, 12:54
Дефицит бюджета Челябинской области сократился в четыре разаНовости Урала 28 сентября, 12:53
Минобороны РФ опровергло сообщения о гибели 150 мирных жителей в Сирии от ударов ВКСАрмия и ОПК 28 сентября, 12:51
Власти советуют москвичам повысить дисциплину в вопросах оформления документов на парковкуМосква 28 сентября, 12:50
Путин включил учащихся техникумов в число потенциальных получателей президентских грантовОбщество 28 сентября, 12:48
"Сибкабель" освоил производство шахтного кабеля по новым требованиям РостехнадзораНовости партнеров 28 сентября, 12:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Бывший глава российского филиала сервиса Gett в России Виталий Крылов запускает приложение по быстрому поиску работы поблизости PapaJobs. Об этом он сообщил ТАСС.
По его словам, приложение ориентируется на "синих воротничков". "Это приложение про массовые вакансии, которые на самом деле покрывают 80% рынка поиска работы. "Белых воротничков" в принципе не очень много, но есть огромное количество людей, работающих в сфере услуг, например", - рассказал бывший глава Gett.
Инвестиции составили 40 млн рублей, в проект вложились главный управляющий директор Альфа-банка Алексей Марей, первый вице-президент Газпромбанка Дмитрий Пешнев и директор по маркетингу Alibaba Russia Татьяна Игнаточкина.
Первое время приложение будет доступно только для Android, позже появится и для IOS.
"Проект всегда будет бесплатным для пользователей. Первое время приложение будет бесплатным и для работодателей, в дальнейшем будем рассматривать возможности монетизации", - сообщил Крылов.