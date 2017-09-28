Бывший руководитель Gett в России запускает приложение по поиску работы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Бывший глава российского филиала сервиса Gett в России Виталий Крылов запускает приложение по быстрому поиску работы поблизости PapaJobs. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, приложение ориентируется на "синих воротничков". "Это приложение про массовые вакансии, которые на самом деле покрывают 80% рынка поиска работы. "Белых воротничков" в принципе не очень много, но есть огромное количество людей, работающих в сфере услуг, например", - рассказал бывший глава Gett.

Инвестиции составили 40 млн рублей, в проект вложились главный управляющий директор Альфа-банка Алексей Марей, первый вице-президент Газпромбанка Дмитрий Пешнев и директор по маркетингу Alibaba Russia Татьяна Игнаточкина.

Первое время приложение будет доступно только для Android, позже появится и для IOS.

"Проект всегда будет бесплатным для пользователей. Первое время приложение будет бесплатным и для работодателей, в дальнейшем будем рассматривать возможности монетизации", - сообщил Крылов.