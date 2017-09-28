Правительство 29 сентября в последний раз внесет проект бюджета в Госдуму в бумажной форме

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ 29 сентября в последний раз внесет проект федерального бюджета в Госдуму в бумажной форме. Следующий проект бюджета будет и "в цифре". Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Кстати сказать, еще один момент - правительство в последний раз внесет бюджет в бумажной форме - это десятки огромных коробок. Следующий государственный бюджет будет уже в цифре", - сказал Медведев.