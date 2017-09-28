Минфин: кризисных явлений в банковском секторе РФ нет

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Минфин России не наблюдает кризисных явлений в банковском секторе и не планирует выделять бюджетные средства на его поддержку. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Нет, сейчас таких каких-то кризисных явлений в банковском секторе не наблюдается", - сообщил министр, отвечая на вопрос, предполагаются ли меры поддержки для банковского сектора.