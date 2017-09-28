S7 выделяет дополнительные мощности для перевозки пассажиров "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания S7 подключилась к перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа" и выделяет для этого дополнительные мощности. Об этом говорится в сообщении S7.

"S7 Airlines выделяет дополнительные провозные мощности для перевозки пассажиров "ВИМ-Авиа" и на ближайшие дни увеличивает количество рейсов в Москву из Сочи, Краснодара, Симферополя и Еревана", - отмечает компания.

К перевозке принимаются пассажиры с действительными авиабилетами "ВИМ-Авиа", если конечный пункт перевозки, указанный в билете, совпадает с рейсом S7 Airlines. Для перелета пассажирам необходимо обращаться к представителям S7 в аэропорту вылета.

На рейсы S7 принимаются пассажиры как внутренних, так и международных рейсов "ВИМ-Авиа".

Например, пассажир с авиабилетом на рейс "ВИМ-Авиа" по маршруту Анталья - Челябинск, прилетев на самолете "ВИМ-Авиа" в московский аэропорт Внуково, может быть принят на рейс S7 Airlines Москва - Челябинск. Для этого нужно обратиться к представителю S7 Airlines в Домодедово и предъявить свой авиабилет, уточняется в сообщении.

Пассажиры рейсов "ВИМ-Авиа" Москва - Благовещенск - Москва, Москва - Магадан - Москва могут быть приняты к перевозке рейсами S7 со стыковкой в новосибирском аэропорту Толмачево.

В понедельник, 25 сентября, авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из- за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. До конца года "ВИМ-Авиа" должна была перевезти около 200 тыс. пассажиров.

Ранее в Росавиации сообщили, что российским авиакомпаниям, которые перевезут пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа", планируется выделить компенсацию общим объемом около 200 млн рублей из федерального бюджета на 2018 год. Однако речь идет только о внутрироссийских рейсах "ВИМ-Авиа".

В Министерстве транспорта РФ по результатам заседания оперативного штаба с участием представителей Росавиации, авиакомпаний "Сибирь" и "ВИМ-Авиа" сообщили, что разработка плана по перевозке пассажиров регулярных рейсов авиакомпании практически завершена.