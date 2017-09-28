Клиенты Тинькофф банка столкнулись с нестабильной работой сервисов банка

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Некоторые клиенты Тинькофф банка столкнулись с нестабильной работой мобильного приложения и интернет-банка, сбои в работе сервисов наблюдались в течение 15 минут. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Часть пользователей банка столкнулись с нестабильной работой мобильного приложения и интернет-банка в течение 15 минут. Сейчас работа всех сервисов восстановлена. Приносим извинения за доставленные неудобства", - сказал собеседник агентства.

В августе клиенты банка уже сталкивались с проблемами в работе сервисов кредитной организации. Тогда в течение часа нестабильно работал личный кабинет клиентов Тинькофф банка.