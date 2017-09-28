Чем грозит снижение цен на рынке сахара в России

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Эксперты и участники рынка отмечают резкое падение цен на сахар в России в последние два месяца, в связи с чем снижается рентабельность сахарных заводов и производителей свеклы. Участники рынка и власти регионов, опрошенные ТАСС, прогнозируют в ближайшем будущем серьезные убытки для переработчиков и аграриев и, как следствие, сокращение посевов сахарной свеклы.

Специалисты объясняют ситуацию перепроизводством сахара в РФ при отсутствии больших объемов экспорта, а также ввозом в страну дешевого сахара из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и предлагают поддерживать экспорт и ограничить ввоз дешевого сахара или даже ограничить производство сахара в РФ.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз РФ расценивал потери российских производителей от поставок дешевого сахара из Белоруссии и Казахстана в 70-80 млрд рублей. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев не исключал, что, если так дальше будет продолжаться, возможно применение ограничительных мер на ввоз белорусского сахара. При этом в четверг Ткачев заявил, что Россия в этом сезоне может экспортировать в два раза больше сахара, чем годом ранее, - до 700 тыс. тонн.

Причина - в избытке сахара

Главной причиной снижения цены эксперты называют избыток сахара на российском рынке: в этом году он прогнозируется на уровне 10%. Помимо произведенной на территории страны продукции, ежегодно в РФ завозится 230-250 тыс. тонн сахара.

"Россия увеличила производство свекловичного сахара с 1,3 млн тонн в 1997 году до 6,2 млн тонн в 2016-м и в состоянии произвести хоть 7 млн, хоть 8 млн тонн в год - лишь бы были рынки сбыта. Потребление сахара в РФ - приблизительно 5,9 млн тонн", - сообщил ТАСС эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.

В этом году производство сахара в стране может вырасти, по его данным, до 6,5 млн тонн. Но даже при сохранении уровня производства в РФ на прошлогоднем уровне формируется излишек минимум в 600 тыс. тонн.

На фоне этого, отметил Иванов, оптовые цены на сахар в РФ снижаются, причем, особенно резкий спад произошел в последние два месяца. В прошлые годы происходили сезонные колебания цен от 40 до 45-50 рублей за кг, в июне этого года стоимость выросла до 45 рублей, а к середине сентября упала в два раза.

Андрей Белянкин, гендиректор ООО "Агрофирма "Весна", в структуру которого входит единственный в Нижегородской области и самый северный в России Сергачский сахарный завод, отметил, что на ценах сказываются большие остатки сахара с прошлого года, ожидания хорошего урожая сахарной свеклы в 2017 году и импорт дешевого сахара и сырца.

Гендиректор агрохолдинга "Кубань" (Краснодарский край) Леонид Рагозин отметил, что в предыдущие годы в августе почти всегда наблюдалось сезонное падение цен в период массовой уборки свеклы и роста предложений к продаже, однако темп падения был всегда разный. "В последние два сезона он рекордно высокий, что является следствием кризиса перепроизводства сахара", - сказал Рагозин.

Рентабельность близка к нулю

Как рассказал министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека, в регионе работает 16 сахарных заводов, и только в этом году в их модернизацию, ремонт и подготовку к работе инвесторы вложили более 4 млрд рублей. В настоящее время Кубань производит до 30% российского сахара.

"Впервые за долгие годы рентабельность производства сахарной свеклы минимальная. Если верхняя планка стоимости опустится до 22 рублей (на данный момент цена 1 кг сахара в среднем по Краснодарскому краю 20-27 рублей - прим. ТАСС), то рентабельность будет нулевая. По прогнозам специалистов, цена на сахар в этом году не вырастет", - отметил он.

В департаменте сельского хозяйства Орловской области рассказали, что ситуация невыгодна и для переработчиков, и для аграриев: заводы рассчитываются с сельхозпредприятиями за свеклу или произведенным сахаром, или в денежной форме (сумма высчитывается, исходя из оптовой биржевой цены на сахар). При обоих вариантах в этом году аграрии недополучат деньги.

В липецком областном управлении аграрной политики ТАСС рассказали, что производители свеклы в этом регионе, наоборот, не пострадают от падения цен: они заключают с сахарными заводами трехлетние договоры по объемам поставки свеклы на переработку, и расчет не зависит от текущей цены. Кроме того, уверены чиновники, дешевый сахар - временное явление, и вскоре ситуация стабилизируется.

Похожая ситуация складывается и в Воронежской области, которая занимает второе место по производству сахара в РФ. Здесь с сельхозпроизводителями также заключаются фиксированные договоры, и поэтому в следующем году не ожидается ни снижения посевных площадей свеклы, ни падения производства сахара.

Сложности экспорта

Улучшить ситуацию на рынке, считает эксперт ИКАР Иванов, может отмена беспошлинного импорта белого сахара из третьих стран во всех странах ЕАЭС и ограничение импорта сырца в Беларусь и Казахстан. Причем, это будет выгодно для всех стран союза, а в РФ посевные площади под свеклой сократятся не на 20%, а на 5-10%.

"Для всех стран ЕАЭС остро не хватает элементов планирования и совместного согласованного развития. Как вариант - устанавливать в начале февраля ежегодную квоту каждой страны на импорт сахара-сырца таким образом, чтобы 10% рынка оставалось для взаимной торговли свекловичным сахаром между странами союза. При этом стоит ограничить импорт сырца так, чтобы не менее двух третей квоты импорта приходилось на межсезонье - с марта по июль", - отметил Иванов.

Гендиректор агрохолдинга "Кубань" Рагозин уточнил, что в настоящее время российский сахар экспортируется в основном в Афганистан, Монголию и КНДР, а также в страны ближнего зарубежья. Однако суммарный объем поставок на уже доступные рынки никогда не превысит 400-600 тыс. тонн, так как в этих странах развита переработка собственного сырца и свекловодство.

По его мнению, рост экспорта сахара мог бы значительно упростить проблемы кризиса перепроизводства, но в этом вопросе много нюансов.

"Нет развитой и недорогой логистической инфраструктуры для массового экспорта судовыми партиями и контейнерами в портах Черного и Балтийского морей. Фактически для экспорта многих видов продукции АПК сейчас существует лишь одна и дорогая "форточка" - порт в Новороссийске. Кроме того, многие производители сахара РФ пока не вышли на должный уровень качества, упаковки, маркировки и сервиса для экспорта в дальнее зарубежье", - добавил он.

Гендиректор агрофирмы "Весна" Белянкин отметил, что промышленники уже предлагали на рассмотрение Минсельхозу РФ возможность поддержки производителей, которая позволила бы им отправлять на экспорт 10% от собственного объема производства по мировым ценам в 25 рублей. Таким образом, цены внутри страны держались бы на уровне, необходимом для сохранения рентабельности работы и производителей, и переработчиков. Но пока эта инициатива не вылилась в конкретные решения.

Внутренние резервы

Рагозин также отметил, что в Союзе сахаропроизводителей России рассматривается и возможность выработки механизмов административного регулирования объемов выращивания свеклы по регионам вплоть до квотирования. Министр сельского хозяйства Кубани Дерека отметил, что власти призывают краснодарских сахаропроизводителей и аграриев при формировании производственных планов ориентироваться на рыночную ситуацию.

Дерека добавил, что аграриям и сахаропроизводителям стоит повышать маржинальность за счет сокращения издержек при производстве свеклы, модернизации материально-технической базы сахарных заводов, внедрения ресурсосберегающих технологий.

Именно первая стадия требует больше всего затрат, и снизить их можно, например, за счет применения более эффективной техники или более дешевых отечественных гибридов свеклы, которые по качественным характеристикам не уступают импортным.

"Что касается Сергачского сахарного завода, мы будем и увеличивать глубину переработки, и снижать издержки, и увеличивать урожайность сахарной свеклы. Но надо понимать, что все эти меры требуют колоссальных финансовых вливаний, окупаемость которых при цене сахара в 25 рублей и при ставке банка в 14% годовых вызывает у инвесторов вопросы о целесообразности этой работы в принципе", - сказал Белянкин.